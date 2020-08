Ronald Koeman le comunicó a Suárez que no seguirá en Barcelona y así le respondió el uruguayo

Barcelona, España.

El entrenador holandés Ronald Koeman comenzó con la limpieza en la plantilla del Barcelona y este lunes le comunicó al delantero uruguayo Luis Suárez que no entra en sus planes de cara a la próxima campaña.

Según información brindada por la emisora catalana Rac1, además de Suárez, los futbolistas Samuel Umtiti, Arturo Vidal e Ivan Rakitic han recibido la notificación por Koeman que no seguirán en el conjunto catalán.

Tras la noticia, el diario SPORT de España ha revelado detalles de lo que fue la conversación del estratega del Barcelona con Luis Suárez, quien es el mejor amigo de Lionel Messi en el equipo blaugrana.

"Koeman le dijo que no entraba en sus planes para la próxima temporada. Al uruguayo no le quedó otro remedio que aceptar la decisión del técnico y respondió que no iba a ser un problema para el club", informó el portal.

Y añadió: "Luis tampoco pidió más explicaciones ni el entrenador tampoco creyó necesaria dárselas".

Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic y Luis Suárez son las primeras bajas del Barcelona.

El adiós de un goleador

Luis Suárez llegó al Barcelona hace seis años, el verano de 2014 procedente del Liverpool.

Con la camiseta del Barça ha jugado 283 partidos, en los que ha marcado 198 goles, convirtiéndose en el tercer máximo anotador de la historia del club, y ha repartido 109 asistencias.