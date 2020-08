Jürgen Klopp pone fecha al final de su etapa en el Liverpool

Liverpool, Inglaterra

Jürgen Klopp no descarta su jubilación una vez abandone el banquillo del Liverpool, el club al que llevó a su primer título de la Premier League en 30 años, y con el que tiene contrato hasta 2024, confesó este lunes a un medio alemán.

"Tomaré un año de descanso y me preguntaré al final si extraño el fútbol. Si la respuesta es negativa, en ese caso será el final del Jürgen Klopp entrenador", confesó a Sportbuzzer.

"Si un día no soy entrenador, hay una cosa que no extrañaré: la tensión brutal justo antes del inicio de un partido. Eso no es parte del placer", añadió el alemán de 53 años, nombrado entrenador del año en la Premier.

Klopp se puso al frente del Liverpool en octubre de 2015, sólo unos meses después de haber dejado el Borussia Dortmund.

Llevó a los 'Reds' a conquistar una Liga de Campeones en 2019, un Mundial de clubes el pasado invierno (boreal) y sobre todo un título de la Premier, una competición que los Reds no ganaban desde 1990.