Alberth Elis revela ofertas para jugar en Europa: "Llevo cuatro años en el Dynamo donde demostré lo que puedo hacer

Houston, Estados Unidos

El delantero hondureño Alberth Elis, dejó claro su sueño de irse a jugar a Euopa y reveló que tiene ofertas de varias ligas del continente europeo.

En declaraciones a Radio América, "La Panterita" informó que recibió un megacontrato por parte de su actual el Houston Dynamo de la MLS, sin embargo señaló que su ilusión es poder tener la oportunidad de jugar en el Viejo Continente.

Palabras de Alberth Elis:

Oferta de renovación del Houston Dynamo

“El Houston me ha hecho una buena oferta, una muy buena, la mejor dicen ellos que han hecho en la historia, pero esta es la oportunidad de irme a Europa lo decidiré al final de la temporada. Me ha puesto a pensar (la oferta del Dynamo) pero es una decisión que la pensaremos en familia y con mi representante".

Europa

"Hay varias opciones de varios países, yo quiero ir a Europa a mostrarme, pueda que no sea Inglaterra o España, pero es Europa para que me vean jugar y poder dar el salto a esas grandes ligas, eso me veo yo. Eso sí tiene que ser en primera división”.

No jugará en segunda división

No tengo ningún acercamiento en clubes de segunda división de España, no lo veo factible ir a un club del ascenso, quiero ir a demostrar en uno para ir a primera.

Ofertas de Inglaterra

Estuve cerca de ir a Inglaterra, no fui por eso de los partidos a nivel adulto. Estuve cerca de ir a la Liga Premier pero no se pudo, la Selección no estaba bien en el ranking FIFA, el país no me aprobaba el permiso de trabajo y por eso no me pude ir en su momento”.

Su máximo sueño

Es el sueño de todo jugador es estar en Europa y poder jugar Champions League, es un sueño por el que voy a luchar. Mi sueño es ir a Europa y les dije en el Houston que iba a luchar por eso. Llevo cuatro años en el Dynamo donde demostré lo que puedo hacer".