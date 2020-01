Alberth Elis: “El año pasado me molesté mucho, Houston rechazó una súper oferta”

Houston, Estados Unidos.

Alberth Elis continuará durante la temporada que se avecina en suelo estadounidense su compromiso absoluto con el Houston Dynamo, sabe que su salida a Europa se dará en algún momento, pero eso ya no le distrae a pesar de los constantes rumores.

"La Panterita", que disputará su cuarta temporada con los naranjas, tiene una responsabilidad social con las familias necesitadas de nuestro país.

“Me apasiona la idea de ayudar a personas de bajos recursos, es algo que siempre he querido hacer y por eso fundé la Fundación Alberth Elis. Muchos de estos niños que acabo de ayudar me ven como un ejemplo”, señaló Elis, el exolimpista.

Vemos más dedicación y esfuerzo, ¿a qué se debe el cambio de mentalidad?

Han variado muchas cosas, antes me presentaba a la pretemporada y allí comenzaban los trabajos para mí, ahora hemos cambiado el enfoque, de esta manera tendré una mejor preparación y arranque del campeonato; antes arrancaba muy bien y luego venían los altos y bajos.

¿Puede ser su mejor torneo en la MLS?

Sí, claro, los trabajos están orientados a tener el mejor torneo posible, esa es mi única meta, para eso he estado trabajando tan fuerte, ahora me levanto por las mañanas con deseos de ir a entrenar porque siento que este va a ser mi año. Quiero demostrar que puedo hacer las cosas mucho mejor de lo que lo he hecho y esa es mi motivación.

¿Cómo manejar este alto nivel de exigencia?

Al igual que ellos, yo demando mucho de mí mismo, cuando hago un buen partido quiero mejorar más y cuando no, me pregunto, ¿qué está pasando?, inclusive los fans cuestionan de que uno ya no es el mismo. Mi mensaje para ellos es que siempre trabajo para ir mejorando, deseo subir de nivel, ser un jugador más completo, en cada partido, deseo marcar la diferencia y deseo ser el futbolista dominante que muchos ven en mí o desean que sea.

¿De qué manera le afectan los continuos rumores de una posible salida a Europa?

Antes me molestaba escuchar esos reportes, ahora lo tomo con mucha tranquilidad, no es algo que me moleste en lo absoluto, soy una persona más madura y eso ya no me provoca nada. Sé lo que quiero y Europa me está esperando, la oportunidad llegará, pero yo soy jugador del Houston Dynamo y me debo al equipo.

Este va a ser mi mejor torneo, ellos me valoran y me cuidan, sé que han venido muchas ofertas, pero tengo claro que están buscando la mejor situación para todas las partes. El año pasado me molesté mucho cuando rechazaron una súper oferta, esa era la oportunidad, me dolió muchísimo.

¿Siente que la MLS lo está preparando para poder triunfar en Europa?

El profesor Wilmer Cabrera siempre me decía que buscara ser un futbolista de diferentes dimensiones, que incorporara más elementos, que tratara de impactar en los partidos, que lo hiciera con goles, asistencias o una gran jugada, me decía que no podía pasar tanto tiempo sin hacer nada. Ahora ese es mi enfoque.

¿Cómo ha recibido la llegada de su socio Romell Quioto al Montreal Impact de Canadá?

Creo que él ha aprendido de sus errores, de eso se trata la vida, todos fallamos en algún momento y reaccionamos hasta que sentimos el golpe, a él le irá muy bien, aunque irse a Canadá con ese clima representa un cambio bastante drástico después de haber estado aquí en Houston, pero le irá muy bien, es un jugadorazo, tiene una gran capacidad y de la mano de Thierry Henry, volverá a ser el futbolista que nosotros conocemos.

En Houston le acompañará una leyenda del Dynamo, Boniek García, disputará su octava temporada con el club, ¿qué representa esto para usted?

Boniek es hondureño como yo, es una institución dentro de este equipo, no es nada fácil permanecer en un club durante tantos años, máxime si es en el extranjero, no cualquiera puede hacer lo que él ha conseguido, es digno de admiración, para mí es una gran ventaja tenerlo a mi lado, crecí viéndolo jugar y ahora es mi compañero, es algo muy motivante, al igual que a Maynor.

Honduras jugará contra República Checa el 29 de marzo en Miami, ¿qué representará este compromiso?

Cuando estás con la Selección todo juego es importante y difícil, no importa si es una representación de Europa o del área, tener la oportunidad de estar en la lista y vestir la camisa es lo primordial y ya dentro del partido la mentalidad es la misma, buscaremos ir adelante marcar goles y crear oportunidades para otros. No es un juego de exhibición, debemos salir a ganar porque hay puntos de por medio y no podemos salir a regalarlos.

¿Qué le dice el seleccionador Fabián Coito a Alberth Elis antes de cada partido?

Lo primero que me aconseja es siempre ir hacia el frente, que encare cada uno de mis rivales, que cuando no pueda que escalone, que toque la pelota o que asista al compañero, sus palabras me han traído buenos resultados y en los últimos partidos mi impacto se ha reflejado en el resultado de los juegos, ha sido muy importante para mí y para la Selección terminar bien este periodo y arrancaremos este año con mucha confianza.

¿Cuál es el mayor aporte de Fabián Coito hasta el momento a la Selección?

El cuidar cada uno de los detalles ha sido muy importante, tiene un gran manejo de grupo, te dice como debes hacer las cosas, te explica en lo que debes mejorar, le ha inyectado una gran cuota de confianza al equipo y eso nos ha venido muy bien, nos sentimos muy bien y eso se ha reflejado en la manera en que jugamos y en los resultados obtenidos.