Diego Vázquez sobre darle el título a Motagua: "No es algo que me detenga a pensar"

Tegucigalpa, Honduras.

Confinado en algún lugar de Tegucigalpa está el técnico de Motagua, Diego Vázquez. A veces lee un libro, ve una serie o juega póker en línea. Hasta nos cuenta que ha adoptado algunos hábitos ahora con el toque de queda provocado por el COVID-19 que obligó a que el fútbol se detuviera. El Clausura 2020 de la Liga Nacional se suspendió al jugarse la jornada 13 y los azules son líderes con 27 puntos.

La conversación comenzó con Diego contando que “estoy tratando de salir lo menos posible. Tratando de leer, ver videos y estudiar. Estar tranquilo, la verdad”.

Diego considera que hay oportunidades ahora que el fútbol está parado: “Hay que ver el vaso medio lleno. Me gusta aprovechar el tiempo para ver videos. Me gusta jugar un poco el póker en línea. Aunque pierdo, he perdido la paciencia que tenía antes”, nos cuenta.

Con mucho tiempo libre hasta ya tomó como norma ver noticias: “Te puedo decir que algo que no hago normalmente y ahora estoy haciendo es ver muchas noticias; por ejemplo, CNN, un poco más de Netflix de lo normal y también intento hacer ejercicios”, comparte.

¿Y no te atemoriza ver tanta noticia acerca del tema? “Es malo, la verdad. Escuchando a algunos psicólogos sostienen que se deben dejar la noticias porque todo lo que se tiene que saber del virus ya se sabe”, aconseja.

SOBRE EL FÚTBOL

Vázquez dice que a la espera de una resolución de la liga le han dado a los jugadores tareas que cumplir “para que se entretengan y se mantengan en casa”.

Sin embargo, al mencionar otros asuntos, como una eventual suspensión de la liga, Diego dice que hay muy poca información. “Hemos hablado muy pocos con los directivos y la liga no se ha pronunciado tampoco”.

Agregó sobre la eventual cancelación del torneo: “Hemos hablado muy poco, creo que ya se ha jugado más del 70% del campeonato; pero no hemos hablado ni nos hemos reunido. Hemos acatado lo que dice el Gobierno, que es el toque de queda. Lo demás corresponde a los dirigentes”.

Al preguntarle sobre las voces que apuntan a que se dé el título al Motagua, si se termina el torneo, dice: “No es algo que nos corresponda decir a nosotros. Simplemente acatamos lo que dice el Gobierno. Sí es cierto, terminamos con muy buen nivel, ganando el clásico por diferencia de tres y jugando muy b nien. Algo histórico que no se había producido (4-1 ganar por diferencia de tres al Olimpia)”.

LA TABLA DE POSICIONES

¿Pero sería justo campeón el Motagua?, le consultamos: “No es algo que nos detengamos a pensar ni nos corresponde, no te sabría contestar, les corresponde a los demás. Como te digo, se ha disputado más de 70% del torneo, pero no es algo que tengamos que decir”, manifestó el argentino.

También comentó que en el plano económico “Motagua está al día, desconozco la situación de los demás clubes”. Finalizó diciendo que “esperamos que vuelva el fútbol y la pasión, pero sabemos que hay cosas mucho más importantes, en este caso la salud. Esperemos que todo se solucione lo más rápido posible” .