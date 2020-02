Messi asegura que el Barcelona no está para ganar la Champions

FC Barcelona.



El capitán del Barcelona, Leo Messi, cree que el Barça tiene que "seguir creciendo" si quiere ganar la 'Champions' porque ahora "no nos alcanza", en una entrevista que publica este jueves el diario Mundo Deportivo, en la que reitera su deseo de quedarse en el club.



"Si queremos optar a la 'Champions' tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la 'Champions'", aseguró Messi.



El capitán azulgrana recuerda que el Barcelona está pasando un proceso de adaptación tras el cambio de entrenador con la llegada de Quique Setién y señala lo que hay que hacer para llegar a lo más alto en la Liga de Campeones.



"Creo que ser regular en el juego, agarrar todas esas cosas nuevas que estamos llevando en práctica lo antes posible, ser más fiables, no cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año", precisó.

"Manejar todos los detalles porque en la 'Champions' cualquier mínimo detalle te condena y nosotros tenemos que tratar de llegar al 100% en todo para intentar ganar", afirmó el argentino, quien reiteró su deseo de quedarse en el Barcelona.

- Seguir en el Barça -

El capitán azulgrana tiene contrato hasta junio de 2021, pero con la posibilidad al término de esta temporada de rescindir unilateralmente el mismo si así lo desea, lo que provoca cierto nerviosismo en los aficionados azulgranas.



"Mi idea es seguir en este club. Quiero ganar otra 'Champions', quiero seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso", afirmó el seis veces Balón de Oro.



"Mientras el club y la gente sigan queriendo eso por mi parte no va a haber ningún problema", aseguró, recordando que siempre tuvo la posibilidad de salir.



"En realidad, siempre tuve la decisión, no sólo por esa cláusula. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubes interesados que estaban dispuestos a pagar la cláusula pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco", aseguró.



"Lo vuelvo a repetir. Si el club quiere no hay problema", afirmó el capitán azulgrana, que insistió en que vivió "obviamente mal" la salida del entrenador Ernesto Valverde.



"Se iba, aparte de un gran entrenador, una grandísima persona. Muchas veces lo dije. Nos marcaron partidos puntuales en los que nosotros fuimos más responsables que él", precisó Messi.



Tras esta salida llegaron las declaraciones del director deportivo, Eric Abidal, en las que apuntaba a la plantilla para la destitución de Valverde, lo que había hecho reaccionar a Messi con un mensaje en redes sociales.

- 'Me sentí atacado' -

"Respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo sobre mí, como que yo tengo poder y tomo decisiones", afirmó Messi a Mundo Deportivo.



"Es el secretario técnico el que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es él el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera", aseguró.



Messi se quejó de que esas acusaciones también le llegan con la selección argentina, "donde se decía que jugaban los que yo quería, que elegía entrenadores, que jugaban mis amigos...".



El seis veces Balón de Oro suscitó algo de alarma cuando al recibir su última pelota dorada dejó caer que su retirada se va acercando, pero Messi volvió a mostrarse tranquilizador.



"Uno va cumpliendo años y no sabe, pero me siento muy bien, mejor que en años anteriores, y eso que no estoy haciendo goles, pero a nivel físico y de piernas me siento muy bien", concluyó.