Roberto Moreno: “Melissa está considerada para FIFA en el top 10; Said puede dirigir en un Mundial”

San Pedro Sula, Honduras.

Recordado por ser el árbitro principal del Aztecazo de Honduras contra México 2-1 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, el réferi panameño Roberto Moreno visitó Honduras donde compartió un taller de arbitraje.

A sus 39 años ahora es instructor de Uncaf, miembro de la Comisión Técnica de la Concacaf y estuvo presente en el Mundial de Brasil 2014.

Roberto Moreno atendió a GOLAZO luego de ver de cerca los trabajos de los árbitros nacionales en el estadio Olímpico previo al inicio del torneo Clausura de la Liga SalvaVida.

¿En qué consistió el seminario arbitral impartido?

Nos invitaron a un taller para unificar los criterios del torneo local e internacional. Explicamos situaciones que se dieron el torneo anterior donde hubo falta de coordinación y unificación de criterios. Los árbitros se ven como reaccionaron, fue provechoso. Queda esperar la participación y poner en práctica todo, siempre hay errores y daremos seguimiento.

¿Qué tipos de faltas encontró?

Hay faltas cerca de las áreas penales, algunas temerarias donde no se miden las consecuencias como el juego brusco grave. Tienen que tener equilibrio, no se va a amonestar por impulso, una caída aparatosa, gritos del estadio. Evaluar de forma correcta si hay o no tarjeta. El uso de los brazos del jugador también se tocó, hay algunos que los utilizan como armas y otros como herramienta. Estos temas eran básicos porque se vio mucho en Honduras.

¿Cómo califica el arbitraje hondureño?

Da mucho de qué hablar, incluso ahorita en Bradenton, Florida, se están capacitando con el tema del VAR, es un curso de árbitro élite. La árbitro Melissa Pastrana está punteada como una de las mejores de Concacaf. Lo importante es que hay árbitros en proyección; tal es el caso de James Salinas.

Roberto Moreno supervisó las pruebas físicas de los árbitros hondureños.

¿Cuál es el calificativo para Melissa Pastrana?

Es incuestionable el mérito que tiene, para la FIFA está considerada en el Top 10. Eso es suficiente para que una árbitro esté en semifinales de Copa del Mundo. Ella está consagrada en Concacaf. Sabe lo que tiene que hacer, tiene sus objetivos claros, es apasionada, transmite coraje. Tiene calidad y pasión.

¿Mira larga la posibilidad que en Centroamerica se utilice el VAR?

No puedo descartar si se utilizará o no. El sistema es costoso, en Concacaf solo lo utilizan Estados Unidos y México. Todos necesitan una capacitación, está factor económico. La posibilidad que sea utilizado es muy remota.

¿Por qué considera que no ha sido posible la participación de un árbitro central hondureño en mundiales adultos?

La competencia es difícil, Honduras lo tuvo con Carlos Pastrana y Reynaldo Salinas como líneas. La calidad la tienen, pero hoy cambió todo esto, antes se ponían todos a prueba. óscar Moncada tuvo ciertos problemas internos y se perdió esa gran oportunidad. Compitió con árbitros de calibre como Joel Aguilar Chicas (El Salvador) y Mark Geiger (Estados Unidos). Ahora vuelven a retomar eso con Said Martínez y Armando Castro. A Said se le están dando todas las herramientas y tiene mucha oportunidad en la Concacaf.

¿Said Martínez tiene el potencial para dirigir en un Mundial?

Por supuesto, tiene esa capacidad. Además compite con otros árbitros que lo están haciendo muy bien. Ya estuvo en un Mundial Sub-20, está en el curso del VAR y no es casualidad que esté.

¿Quién es el mejor árbitro de Concacaf en estos momentos?

Hay árbitros de mucha calidad que llevan los encuentros a felices términos. Otros de experiencia como Jair Marrufo (Estados Unidos), en México con Adonai Escobedo y Marcos Ortiz, en Centroamericana están Ricardo Montero (Costa Rica), John Pitti (Panamá).

¿Cómo ha visto el funcionamiento del VAR en México y Estados Unidos?

El VAR tiene sus instrucciones y existen países que se han salido de sus lineamientos, lo han utilizado de otros tipos. En México operan el VAR los exárbitros, a nivel de FIFA lo hacen los activos. A pesar del conocimiento y experiencia, eso influye. He visto ensayos y errores, pero han solventado. De momento es positivo.

¿El VAR se quedará para siempre?

Se queda, pero considero que saldrán otras herramientas para llegar a la excelencia del arbitraje. Pueden llegar a reemplazar a los árbitros, incluso a los asistentes. De repente pueden decir ‘ya no más árbitros’. Tal vez están creando herramientas para eliminar a los árbitros (risas).

¿El VAR ha sido ayudar arbitral o justicia para el fútbol?

En principio se dijo para hacer justicia, y cuando se hace justicia ayudará al árbitro. Y lo que se quiere es que el árbitro no se acomode, así lo estipula, que el árbitro tome la decisión. Si hay una equivocación que trae consecuencia que el VAR ayude. Si el árbitro permite que el VAR tome las decisiones, esto lo reemplazará.