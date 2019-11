Gerard Piqué le puso fecha a su retiro del fútbol

Barcelona, España.

El destacado defensor Gerard Piqué tiene contrato en vigor con el Barcelona hasta 2022, y su intención es cumplirlo. El central azulgrana pondrá fin a su vínculo con el club hasta los 35 años.

En una entrevista para Mundo Deportivo no descarta salir antes si empieza a perder protagonismo: "Mi último equipo será el Barça. No tengo absolutamente ninguna intención de vestir ninguna otra camiseta", contó el central que también vistió la playera del Manchester United.

EL IMPONENTE SALARIO DE MOURINHO EN EL TOTTENHAM

"Los contratos están para cumplirlos, mi intención es llegar hasta el 2022, pero no tengo una bola de cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tengo ningún problema en irme antes. Creo que no va a suceder porque me conozco y me veo capaz de aguantar hasta el 2022, pero nunca se sabe», terminó, confesó.

Piqué, de 32 años, se retiró de la selección española, con la cual ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.