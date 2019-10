Héctor Vargas sobre el partido pendiente Olimpia-Motagua: “Se presta para un arreglo”

San Pedro Sula, Honduras.

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, salió en un plan menos agresivo que otras ocasiones, pero sí se refirió muy a su estilo a un par de temas polémicos.

Uno de los temas de los que habló es la amenaza del gremio arbitral sobre Marathón. Es que tras declaraciones en las que Orinson Amaya habló de “árbitros pagados”, estos pidieron una sanción para el presidente verdolaga, pero no hubo ninga medida al respecto. Ahora los réferis dicen que no pitarán ningún partido de los verdes.

Y Vargas respondió : “Marathón es un equipo grande y si en su momento Pedro Rebollar quiso traer árbitros de afuera, puede ser una de las mociones que presente el equipo como afiliado a la Liga, no es el momento para presionar de esa manera, pero esta es una opinión personal, no voy a involucrar al club”, dijo.

Otro tópico que acaparó la atención en la conversación con Vargas fue reprogramación del duelo de la primera vuelta entre Olimpia y Motagua, que fue suspendido por hechos violentos en Tegucigalpa. Piensa que muchos piden transparencia, pero no hay claridad.

Afirmó que de repente ambos clubes capitalinos están buscando acomodar ese juegue “cuando a lo mejor el empate clasifique a uno y cuando al otro le da igual perder porque la distancia son cinco puntos, no es como que lo hagan ahora que estamos peleando todos”.

Y siguió: “Se están olvidando de esa transparencia, la verdad se presta para un arreglo, me regalas un empate, me pones los suplentes y la competencia termina desdibujándose”.

Vargas se refirió al trabajo que ha realizado en el Marathón y que lo tiene liderando el Torneo Apertura 2019. "Tengo la fortuna de trabajar bien, tengo ocho años de estar en esto y sé manejar cada situación, eso me hace estar tranquilo, son siete veces que me ha tocado llegar primero, realmente acá me dan valor y me dejan tomar decisiones sin cuestionarme nada".

Por último habló de la llegada del uruguayo Ramiro Martinez al banquillo del Real España. "Se le saca ventaja pero eso no es determinante sino Barcelona fuera campeón de la Champions todos los años con Messi en la cancha o la Juventus con Cristiano, el fútbol es de coincidencias, que tal aparece Rony Martínez y nos mete el gol del gane".