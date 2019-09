Reinaldo Rueda: "En Sudamérica hay subestimación a Centroamérica"

San Pedro Sula, Honduras.

Reinaldo Rueda, entrenador de la selección de Chile, habló este miércoles con la prensa hondureña previo a partir a tierras chilenas y se refirió a lo que fue la derrota encajada de 2-1 a manos de la H en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El estratega colombiano señaló ser conscientes de las críticas recibidas tras la caída y expresó que en Sudámerica se ve mucho de menos al fútbol centroamericano.

Además, indicó estar agradecido por el homenaje que recibió ya que se le recuerda por haber clasificado al combinado catracho al Mundial del 2010.

Remontada sufrida ante Honduras: "Ustedes saben que fue un partido parejo, un partido muy intenso como lo dije anoche; un primer tiempo muy bueno para Chile y un segundo tiempo muy agresivo, muy buena reacción de Honduras que capitalizaron con dos goles y espero sacar las conclusiones".

Homenaje en el estadio Olímpico: "Creo que se sintió una gran emoción y la gratitud por lo que significa el sentimiento del pueblo hondureño; los lindos momentos que vivimos en ese estadio y ustedes saben que todo eso es muy emotivo".

Empate ante Argentina y derrota ante Honduras: "Fueron dos juegos muy interesantes. Considero que contra Argentina fue bueno, ayer un buen comportamiento de la Selección y al final queda en la óptima el resultado. Honduras es muy fuerte en San Pedro Sula, hicieron un juego muy inteligente y nos desequilibraron".

El segundo tiempo en el estadio Olímpico: "El factor climatológico pesa, la reacción del rival. Cuando se juega acá en Honduras se podrá entender; quizá porque el que no sabe jugar en San Pedro Sula no va a entender nunca que es como jugar en Barranquilla, Colombia, en Asunción, Paraguay. Esta es una buena experiencia por el futuro que nos espera para las eliminatorias sudamericanas".

¿Pecado perder contra selecciones sudamericanas?: "Desafortunadamente existe en Chile y Sudamérica esa subvaloración hacia Centroamérica, hacia Concacaf y bueno, creo que es lo que más castiga el pueblo sudamericano, porque no conocen el desarrollo que ha tenido Centroamérica, todo lo que se ha ganado aquí y eso es lo que hay que saber asimilar".

¿Los sorprendió Honduras?: "A mí no me sorprendió nada, yo conozco a Honduras y conozco a sus jugadores y como se los dije a mis futbolistas; todos los jugadores de Honduras tienen un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos y lo que pasa es que cuando no los conocés te sorprenden, pero a mí no me sorprendieron".