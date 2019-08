Así se despidió Yanuario Paz de sus excompañeros de Televicentro

Tegucigalpa, Honduras.



Yanuario Paz, el reconocido comentarista deportivo que fue despedido de la Corporación Televicentro, dedicó un mensaje a sus excompañeros y jefes mediante una carta divulgada en Twitter.



Durante más de 20 años el presentador deportivo laboró para esta casa televisiva, quien también precindió de Américo Navarrete, presentador de Acontecer Deportivo y del analista Reynaldo Salinas.



La noticia se conoció el viernes y sorprendió a muchos. Yanuario Paz formaba parte del equipo de narradores de los partidos que transmite Televicentro, así como los programas Fútbol a fondo, La Noche del Gol, entre otros.

LEA: Rebecca Pérez, la brasileña que le robó el corazón a Yanuario Paz

Los seguidores del presentador hondureño le enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales,

"En Televicentro inició mi camino narrando goles y sueños, es por ello que quiero agradecer al canal que me vio nacer y crecer, a mis compañeros delante y detrás de las cámaras, así como a la familia Villeda Ferrari por la oportunidad", comieza diciendo Yanuario Paz en su escrito.







"Me siento muy afortunado por las muestras de cariño que he recibido en estos días a través de llamadas, WhatsApp y mensajes en las redes sociales. El reconocimiento y todo el enorme cariño que me han mostrado me ha hecho muy feliz y me hace pensar que ha valido el esfuerzo realizado en estos más de 20 años de carrera", agrega el mensaje.