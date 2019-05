Maynor Figueroa entre lágrimas: “Me siento orgulloso del padre que Dios me dio”

Nueva Armenia, Honduras.

Desde ya hace una semana no hay más bromas, no hay más caricias, no hay más abrazos y solo quedan los gratos recuerdos que invaden a la familia del capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, tras el fallecimiento de su padre, Rafael Figueroa a quien la muerte visitó como intruso el pasado miércoles 15 de mayo en los Estados Unidos.

El defensor hondureño del Houston Dynamo arribó este día a la comunidad garífuna de Nueva Armenia para el sepelio de su progenitor y por primera vez, al borde de las lágrimas guardó lugar para referirse al duro momento que vive.

“Es un momento triste, es difícil expresar con palabras el sentimiento que hay en mí. Son cosas de la vida, Dios ha venido por mi padre, se ha hecho su voluntad y como hijos del Señor no queda más que aceptarlo”, soltó casi sollozando.

Y agregó: “Fue duro, mi deseo era estar con él hasta el último momento. Me siento muy orgullo del padre que Dios me dio. Es un momento difícil tanto para mí como para la familia, pero Dios nos está dando las fortalezas día a día, de una u otra manera sé que aprenderemos a convivir con esa ausencia, pero sé que desde el cielo estará con nosotros”.

Maynor Figueroa se refirió por primera vez al fallecimiento de su padre.

Sobre la última petición de su papá hacia la familia, Figueroa confesó que “desde mucho antes lo que él pedía era que nos mantuviéramos unidos y que viviéramos en armonía en busca de la felicidad a pesar de las circunstancias y adversidades que esa sonrisa no se borrara de nuestro rostro”.

“Más allá de ser el padre de Maynor Figueroa tiene su historia, entre bromas él es grande, Dios ha guardado un lugar especial para él, le dio un don lindo en su grupo musical, deleitó a mucha gente con su música, sé que todos los vamos a extrañar, estará hasta siempre en mi corazón. Mi padre fue querido y creo que hoy tanto Nueva Armenia como muchos pueblos garífunas vamos a sentir su ausencia”, dijo mientras remembraba en su pasado con decoro.

Ante ello traduce los dos momentos más especiales que vivió junto a padre, esos de los cuales jamás se olvidará. “El hecho que él me haya acompañado a un Mundial fue lo máximo, además del tiempo que me fue a visitar a Inglaterra fue especial. Verlo a él disfrutar de su pasión con la música en el saxofón, la verdad que me quedo con los mejores recuerdos, sé que siempre estará con nosotros”, cerró mientras hacía espacio para continuar con los trabajos del velatorio.

Don Rafa fue un hombre querido entre las comunidades garífunas debido a su carisma y grupo musical “Black Sunday” con el cual dio muchas alegrías. Su cuerpo será sepultado este jueves 23 de mayo en el cementerio local del pueblo de Nueva Armenia, el cual era su deseo.