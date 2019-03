Diego Vázquez tras derrota ante Real de Minas: "No veo cuál sea el drama"

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la sorpresiva derrota de 0-2 ante Real de Minas, el entrenador Diego Vázquez del Motagua atendió este lunes a la prensa deportiva y mencionó que no hay que hacer tanto drama por la caída.

Ahora el cuadro azul se alista para enfrentarse este miércoles al Real España en el estadio Morazán, en duelo a realizarse a partir de las 7:00pm.

“Estamos pensando en Real España, eso ya pasó y tiene que ser cicatriz. No facilitamos nada, todos los jugadores han sido habituales en su momento. No veo cuál sea el drama, cuando ganamos no se acuerdan del partido pasado, veníamos de ganar dos partidos y ya se olvidaron, qué vertigo”, comenzó diciendo el timonel de los azules.

Uno de los periodistas le transmitió que José Galdames, directivo y aportante del Vida, criticó a Motagua por los cambios que hicieron los azules en su 11, a lo que Vázquez le contestó.

“El Vida que se preocupe de ganar, si nosotros hubiésemos ganado ayer no nos habría interesado los demás resultados y si perdés comenzas a verlo de todos lados a ver de qué te agarrás, cada uno tiene que hacer su partido y ganar”.

“¿Quién hizo la declaración? ¿Cómo se llama?” Preguntó Diego, a lo que el comunicador le dijo que había sido José Antonio Galdames y el mandamás dijo: “Hay que ver qué aporta él”.

Ya en torno a la declaración de Eduaro Atala luego de perder ante Minas, Diego lo tomó de buena forma y compartió dicha observación.

“Siempre tratamos de aprender de todo y más si es una declaración del presidente, se refirió a un partido en especial y compartimos con él cien por ciento, cuando habla hay que escucharlo e intentar sacar lo positivo”.

¿Cree que vendrán más criticas con las derrotas? Se le exteriorizó, Diego afirmó: “Qué bueno y eso me gusta porque lo pusimos nosotros, somos un equipo acostumbrado a ganar y me encanta que se sienta la derrota, me gustó el vestuario que encontré y todo eso son connotaciones positivas", indicó.

Para concluir, el técnico aseguró que el camino es largo y que al final del camino lo que se deberá analizar es quién sale campeón y no una posición en la tabla.

“Por quedar primero de las vueltas no te dan nada, Marathón ha sacado buena cantidad de puntos faltando siete fechas y es muy meritorio. Quedar en los primeros lugares es algo positivo, pero es diferente a compararlo con un título”.