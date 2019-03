El misterioso mensaje de Neymar sobre su futuro tras conocer el ofertón del Real Madrid para sacarlo del PSG

París, Francia.

Neymar cumplió diez años desde que debutara con la camiseta del Santos de Brasil allá por marzo de 2009 con tan solo 17 años. Debido a esto, el crack brasileño ha recurrido a las redes sociales para compartir un sentido mensaje con sus seguidores, justo un día después que se conociera que el Real Madrid hará una megaoferta al PSG por él.

El futbolista no pasa por un buen momento y actualmente se encuentra recuperándose de una lesión. Le tocó ver en primera persona la sorprendente eliminación del París Saint Germain de la UEFA Champions League a manos del Manchester United. Pero da vuelta a la página y asegura que “haré lo imposible por realizar mis sueños”.

“Todo empezó en esta foto... La mirada de quien quería realizar su sueño y de quien soñaba alto. En estos 10 años gané, me equivoqué, perdí, me equivoqué, lo intenté, me equivoqué, me arrepentí y sobre todo APRENDÍ mucho”, comienza la publicación del brasileño en Instagram junto a una instantánea del especial momento.

"He logrado muchas cosas en estos diez años, muchas conquistas y victorias que quedarán marcadas para el resto de mi vida, pero también tuve derrotas que van a quedar en aprendizaje", recuerda el crack brasileño.

"Dios, gracias por el don que me diste y por la alegría que siento en jugar al fútbol. Amo ese objeto llamado 'BALÓN' de una forma inexplicable. Sí, pasaron diez años y aún sigo soñando y haré lo posible y hasta lo imposible para realizarlos. 'Osadía' es mi apellido", concluye el texto de su significativo mensaje en su cuenta de Instagram.

Esta publicación llega luego de que diarios españoles, concretamente Sport, informara que el Real Madrid de Florentino Pérez está preparando una oferta de 350 millones de euros para sacar a Neymar del PSG y le ofrecería al brasileño ser el mejor pagado del mundo con un salario de 45 millones de euros por temporada (en cinco años).