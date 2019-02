Ever Alvarado, defensor del Olimpia: "Motagua nos bailó, tuvo para meternos cuatro"

Tegucigalpa, Honduras.

Ever Alvarado, defensor del Olimpia, no se guardó nada y fue muy franco con respecto a lo que vivido el pasado domingo cuando empataron ante el Motagua por la quinta jornada del torneo Clausura.

El zaguero fue el encargado de dar declaraciones previo al encuentro de este jueves ante el Juticalpa, pero antes recordó lo vivido en el clásico capitalino.

"Fue un empate que valió mucho para nosotros por como se dio, no jugamos es la verdad, propuso más Motagua que nosotros y al final se logró ese empate", inició diciendo Ever Alvarado.

Sobre el malestar que hay en la afición merengue por la superioridad mostrada por los azules de la mano de Diego Vázquez es algo que no escondió.

"Hay mucha razón, Motagua nos bailó y es que las cosas hay que hablarlas como son, Motagua tuvo para meternos tres a cuatro goles y no pudieron hacerlo", dijo Alvarado.

Y agregó: "Hay una cosa clara también y el fútbol es de hacer, nosotros ante Marathón tuvimos y tuvimos las ocasiones pero no concretamos y ellos nos ganaron 1-0, ahora Motagua jugó más que nosotros, pero no nos ganó".

Pese a no realizar un gran fútbol en el campamento de los blancos hay mucha confianza. "Nosotros estamos bien, hay que recordar que hay muchos jóvenes, además llegaron muchos extranjeros que tienen que adaptarse, a medida vayan pasando los partidos iremos acoplando como grupo".

Una de las cosas que tienen clara en el Olimpia es lo que deben hacer de ahora en adelante para poder aspirar a pelear por el liderato y el título.

"Tenemos que mejorar, lo hemos hablado y si no hay una mejoría no estamos para pelear por el campeonato así de claro, para como jugamos el domingo no tenemos chance de ganar el campeonato y más como están los demás equipos, por eso aquí lo que hay que hacer es mejorar y muchísimo", comentó el defensor.

Además añadió: "Pienso que solo fue una mala tarde, porque los primeros partidos que jugamos el equipo lo miré mejor, pero los últimos dos encuentros Platense y Motagua hemos venido a bajo, pero lo hemos hablado que no podemos relajarnos y trataremos de demostrarlo ante Juticalpa".

Los blancos marchan en el cuarto lugar con 10 puntos tras cinco jornadas y están a solo uno del Motagua que es líder del certamen.

"Lo importante fue que no se perdió contra Motagua porque se nos podía ir más puntos arriba y creo que eso fue importante para Olimpia", aseguró Ever Alvarado.