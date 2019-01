Los Power Rangers llegan a las consolas

Redacción.



"Power Rangers: Battle for the Grid" es el nuevo videojuego que se estrenará el próximo mes de abril. El juego es del género de peleas, será para las consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y posteriormente para Steam (PC).



Esta aventura reunirá a todas las generaciones de Power Rangers a lo largo de sus 25 años de la franquicia. Contará con la opción de online, para participar en torneos y misiones.



Contará con dos ediciones, una para coleccionista y la normal. La especial para coleccionista incluirá el Season One Pass, que añadirá tres personajes, arcade, skins, entre otras cosas.