Tini Stoessel abraza por completo la soltería tras su ruptura con Pepe Barroso

Redacción.



El pasado mes de diciembre Tini Stoessel confirmó el final de su relación sentimental con el modelo Pepe Barroso asegurando que se había producido con el amor y el respeto que ya había definido su primera ruptura a principios de 2018.

Casi al mismo tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores que le atribuían un romance con el productor Nacho Viale, nieto de la popular actriz y presentadora Mirtha Legrand, basándose en que él acababa de salir de otro noviazgo con su pareja de los últimos dos años.





Al parecer ambos habrían sido vistos muy acaramelados en la fiesta de Nochevieja en la que coincidieron en Punta del Este (Uruguay) a pesar de que en ningún momento posaron juntos para las cámaras y de que no exista ninguna imagen de las carantoñas que se habrían dedicado.

Sin embargo, Tini ha querido aclarar ahora que su corazón sigue desocupado y que no tiene intención de buscar de nuevo el amor.

"No estoy de novia, para nada. Aparte, me separé hace poco y siempre lo dije: con Pepe tenemos una muy linda relación a pesar de estar separados. Yo a él lo quiero con todo mi corazón. Ahora estoy centrada en mi trabajo y no en volver a formar ningún vínculo. Estoy sola, la realidad es esa, no estoy con nadie", ha asegurado en una entrevista al periódico La Nación.

De sus palabras parece desprenderse que no descarta por completo que en un futuro el atractivo joven español y ella se den una nueva oportunidad.