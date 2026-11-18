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Zonas sin luz este martes 24 de noviembre; consulte la lista
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Sucesos
Velan a regidora, esposo e hija en Pacayal
Familiares velan los cuerpos de la regidora, su esposo y su hija. El MP y DPI se encuentran en la zona realizando diligencias. Hay negación de la familia para que se lleven los cuerpos a la morgue en SPS.
Redacción La Prensa
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Publicado: 18 de noviembre de 2026 a las 18:11
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