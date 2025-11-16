  1. Inicio
Así se blinda el software que transmitirá los resultados preliminares electorales

Codirector de sistemas del CNE, Gerardo Martínez explica cómo funcionará el triple sellado de Kronos-Trep, el cual blindará de cualquier manipulación al proceso de transmisión de resultados preliminares.

