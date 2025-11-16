Elecciones Honduras
Así se blinda el software que transmitirá los resultados preliminares electorales
Codirector de sistemas del CNE, Gerardo Martínez explica cómo funcionará el triple sellado de Kronos-Trep, el cual blindará de cualquier manipulación al proceso de transmisión de resultados preliminares.
Redacción La Prensa
seguir +
16 de noviembre de 2025 a las 14:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
