Senegal reina en África tras doblegar a Marruecos en una final dramática
Una final al borde del escándalo, un penalti que lo cambió todo y un gol en la prórroga coronaron a Senegal como campeón de África y dejaron a Marruecos sumido en la frustración ante su público.
Redacción La Prensa
Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 17:01
Redacción La Prensa
