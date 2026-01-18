  1. Inicio
Senegal reina en África tras doblegar a Marruecos en una final dramática

Una final al borde del escándalo, un penalti que lo cambió todo y un gol en la prórroga coronaron a Senegal como campeón de África y dejaron a Marruecos sumido en la frustración ante su público.

