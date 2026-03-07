Ofensiva militar contra Irán
Messi anota golazo, roza los 900 y recorta distancia con Cristiano Ronaldo
El campeón del mundo frotó una vez más la lámpara al marcar un lindo tanto en el duelo DC United vs Inter Miami por la MLS de Estados Unidos.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 16:03
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
