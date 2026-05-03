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¡Se olvidaron del tratado de paz! Barras del Real España y Marathón se agarraron a pedradas afuera del Yankel luego del clásico sampedrano

Los elementos policiales lograron intervenir en la zona y afortunadamente no pasó a mayores. Este auto resultó dañado.

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