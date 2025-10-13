  1. Inicio
Rigo Rivas marca un golazo para el 1-0 de Honduras ante Haití en eliminatoria

Rigo Rivas recibió un gran pase de Kervin Arriaga y definió por encima del portero de Haití para poner a ganar a Honduras en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

