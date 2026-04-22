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Olimpia triunfa en el Clásico ante Marathón en Comayagua

Los merengues se impusieron por 2-1 al Monstruo Verde en la jornada 20 del Torneo Clausura 2026. Jerry Bengtson y Michaell Chirinos marcaron los goles de Olimpia y descontó Marathón con un autogol de Emanuel Hernández.

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