Luis Palma comienza el 2026 con el pie derecho y gol incluido

Luis Palma volvió a ser determinante para el Lech Poznan al aparecer en el momento justo y firmar la victoria 2-1 ante el MSK Zilina durante la gira por Oriente Medio.

