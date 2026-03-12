  1. Inicio
Cincinnati golea a Tigres en la ida de octavos de final de la Concachampions

El FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) goleó este jueves por 3-0 al Tigres UANL del fútbol mexicano en el partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

