  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Lech Poznan y Luis Palma sufren dura caída en la ida de octavos de Conference League

El equipo del futbolista hondureño sufrió una terrible derrota en casa ante el Shakhtar Donetsk por la ida de los octavos de final de la Conference League.

Últimos Videos