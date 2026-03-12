  1. Inicio
Giselle Wolozny: la voz joven y femenina que busca inspirar a Honduras desde el escenario TEDx 2026

A sus 25 años, la abogada y líder sampedrana impulsa la participación ciudadana desde sus distintos proyectos a nivel nacional e internacional. Conozca su historia de éxito que inspira a un cambio positivo en el país.

