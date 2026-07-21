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Crecer con un perro: el mejor regalo para la salud y el corazón de los niños

Día Mundial del Perro: Esta fecha es para promover el amor y cuidado hacia el primer mejor amigo de un niño. Un perro puede ser su compañero de aventuras y hasta su refugio en los días difíciles. La ciencia lo respalda, crecer con un perro puede contribuir al bienestar, la felicidad y el desarrollo integral de los más pequeños. Aquí los detalles.