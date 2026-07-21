Mundial 2026
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Amiga
Crecer con un perro: el mejor regalo para la salud y el corazón de los niños
Día Mundial del Perro: Esta fecha es para promover el amor y cuidado hacia el primer mejor amigo de un niño. Un perro puede ser su compañero de aventuras y hasta su refugio en los días difíciles. La ciencia lo respalda, crecer con un perro puede contribuir al bienestar, la felicidad y el desarrollo integral de los más pequeños. Aquí los detalles.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 16:07
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir