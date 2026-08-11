Terremoto en Colombia
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Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia
l número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
Redacción La Prensa
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Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 07:08
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