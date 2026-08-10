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Derechos Humanos acude al Ministerio Público tras denunciar amenazas contra el juez del caso Roosevelt Hernández

Organizaciones de derechos humanos se presentan ante el Ministerio Público por supuestas amenazas contra el juez que atiende el caso del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández

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