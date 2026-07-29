Juan Orlando Hernández
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Menjívar no se guarda nada: Objetivo del Olimpia y advertencia a compañeros
El portero del Olimpia dejó contundentes palabras tras el sufrido triunfo obtenido ante Mixco por la Copa Centroamericana 2026.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 09:07
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Redacción La Prensa
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