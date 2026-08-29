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Le arrebatan la vida a sastre de 75 años con una tijera durante una disputa
La víctima fue identificada como Juan Climaco Moreno Murillo, quien se hallaba en su negocio cuando ocurrieron los hechos
Redacción La Prensa
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Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 09:08
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Redacción La Prensa
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