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Las palabras que solo un tico entiende: aficionados de Saprissa nos enseñan
Redacción La Prensa
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Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 18:08
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Redacción La Prensa
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