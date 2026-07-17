  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Hermano de Bianca García exige justicia tras retirar su cuerpo de la morgue

Jonathan Padilla, hermano de Bianca García, aseguró que la pareja sentimental de su hermana "se está victimizando" y pidió que las autoridades esclarezcan el caso. Sus declaraciones fueron brindadas tras retirar el cuerpo de la morgue de San Pedro Sula.

Últimos Videos