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Hermano de Bianca García exige justicia tras retirar su cuerpo de la morgue
Jonathan Padilla, hermano de Bianca García, aseguró que la pareja sentimental de su hermana "se está victimizando" y pidió que las autoridades esclarezcan el caso. Sus declaraciones fueron brindadas tras retirar el cuerpo de la morgue de San Pedro Sula.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 10:07
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