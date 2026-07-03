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El Progreso, Yoro. Queda habilitado el paso vehicular entre El Progreso y San Pedro Sula

Luego de manifestaciones por parte del sector transporte en rechazo al aumento de la tasa vehicular derivado del incremento a la tasa municipal. La circulación se desarrolla con normalidad.

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