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Buscan modernizar el estadio Roberto Suazo Córdova con iluminación

El diputado, Allan Padilla, presenta un proyecto para que se realice la instalación de la iluminación del estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Un recinto deportivo dónde se desarrollan diversas actividades, incluyendo partidos de la Liga Nacional.

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