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Zonas sin luz este martes 24 de noviembre; consulte la lista
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A un día luz de la Tierra, la sonda Voyager 1 alcanza un hito
La sonda estadounidense Voyager 1, lanzada en 1977, superó el miércoles (18 de noviembre) la marca de unos 26.000 millones de kilómetros y quedó a un día luz de la Tierra, según cálculos de la NASA.
Redacción La Prensa
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Publicado: 20 de noviembre de 2026 a las 00:11
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Redacción La Prensa
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