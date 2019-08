Vuelve el combate con las chicas de Glow

Redacción .

Regresan a Netflix las luchadoras de Glow, y lo hacen cambiando de localización. Tras subirse al autobús para dejar atrás Los Ángeles, y con la prohibición de usar la marca y los personajes que habían creado en televisión, las chicas inician una nueva etapa en Las Vegas como estrellas del Hotel Casino Fan-Tan. Allí harán borrón y cuenta nueva.

“Esta temporada no se parece a nada que hayamos rodado antes, y realmente hemos abrazado todo lo que es Las Vegas: el peligro, la emoción, la locura… Creo que hay mucho libertinaje en la temporada tres”, anticipaba la actriz Alison Brie, quien además debuta como directora con el séptimo episodio de esta tanda.

Trama Glow cuenta la historia ficticia de Ruth Wilder (Alison Brie), una actriz con problemas en la década de 1980 que encuentra una última oportunidad para el estrellato en la lucha libre femenina.

El personaje de Brie, Ruth, parece pasar por un buen momento, pero que no aprovecha del todo: tal y como dice en el tráiler de la nueva temporada, ahora tiene un trabajo y un novio, pero sigue sintiéndose perdida. Quizá su extraña relación con Sam sea el motivo, pero también su eterno tira y afloja con Debbie, la relación que verdaderamente es el centro de la serie para sus creadoras.

La amistad entre Sheila y Tammé y el acercamiento de Bash al transformista Bobby Barnes, que tiene un show en la ciudad llamado Iconos, serán otras tramas de estos nuevos capítulos, como también la relación que iniciaron la temporada pasada Yolanda y Arthie.

La casa de las flores revela el primer adelanto

Manolo Caro, el creador y director de La casa de las flores, reveló a través de su cuenta de Instagram el primer adelanto de la serie mexicana que produce y transmite Netflix.

En el video, de no más de un minuto de duración, se ve a Cecilia Suárez, en su papel de Paulina de la Mora, amenazar a través de su teléfono celular a Diego, el exnovio de su hermano y quien en la primera temporada pasada terminó robándole a ella y su familia para luego darse a la fuga.

“No sé dónde te escondes ni qué más quieres de nosotros. Tú sabes bien que ya no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares. Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú, gente que se mete con mi familia. Si regresas ahora y devuelves lo que te llevaste, te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste; pero si no lo haces te buscaré hasta el cansancio. Te voy a encontrar y te voy a matar”, sentencia Paulina, para segundos después cortar la comunicación.

El avance no revela la fecha de estreno de esta segunda temporada y se limita a anunciar solo un “Muy pronto”. Sobre la trama de esta nueva etapa de la ficción, Darío Yazbek, Julián de la Mora en la historia, adelantó recientemente que las relaciones humanas y la apertura a nuevos temas seguirán siendo el eje de la serie.