En los últimos años, la psicología se ha vuelto una profesión fuerte en el país, cada día normalizando más el trabajo de la salud mental en instituciones, empresas, y como individuos de la sociedad.

La globalización de conocimientos ha logrado incrementar la implementación de la psicología, está ya no solo se ve en el área de salud si no que ahora es útil para tomar decisiones empresariales y para beneficios sociales. Con esto, ahora esta carrera abunda en oportunidades laborales en las áreas industriales, sociales, de la salud, educativas, etc.

Oportunidades como gerente de recursos humanos, coordinador de adquisición de talento humano, encargado de la responsabilidad social, happiness chief officer, psicólogo escolar, terapeuta de niños, entre muchas más.

Sin embargo, significa un nivel mayor de competencia con profesionales de todo el mundo. Es necesario que, para poder sobresalir en el área de la psicología, se debe tener una excelente base de educación para poder entrar al mundo laboral de la mejor manera.

UTH, reconociendo y entendiendo cómo funciona el mundo profesional en esta área, impulsa la novedad constante en su licenciatura de Psicología.

Pensum innovador. UTH ha realizado un estudio donde se determinaron las competencias que debe tener un egresado para funcionar en el campo laboral de la psicología en la actualidad. Actualizando sus contenidos el año pasado para tener los contenidos más frescos y que sean relevantes en el mundo laboral de hoy.

Con clases como fundamentos de la psicofarmacología y adicciones, psicología del consumidor, atención sensación y percepción, etc. buscan preparar a sus estudiantes en todas las áreas donde la psicología es aplicada.

“Tenemos un pensum muy enriquecido para el egresado de UTH, esto para que tengan las herramientas necesarias para hacerle frente a cualquier oportunidad laboral que esté dentro del espectro de la psicología,” comenta Josias Guzmán, director de la carrera en UTH.

La carrera cuenta con una metodología teórica-práctica donde el estudiante va a desarrollar prácticas en hospitales, empresas, escuelas en comunidades, porque UTH cree en que la mejor manera de aprendizaje es la interacción en el campo real. El estudiante en psicología en promedio atiende 40 a 50 pacientes en el transcurso de la carrera.

Además, la universidad cuenta con diplomados en las cuatro áreas de la psicología con el objetivo de ampliar el conocimiento del egresado en el área específica que él decida dedicarse en el mundo laboral.

Si quieres conocer más sobre el plan de estudios de la carrera de psicología, puedes verla aquí.

Flexibilidad en sus horarios. Debido a la demanda en la carrera, la universidad cuenta con diversos grupos de horarios a manera de adaptarse al tiempo de sus estudiantes, cuentan con opciones de la mañana, tarde, noche e incluso solo fin de semanas.

Además, la universidad ha adaptado la modalidad híbrida para sus clases, es decir, dan la opción de estar presencial en sus clases o de recibirlas a través de las plataformas digitales. De cualquier forma, la universidad se encuentra capacitada para dar a sus estudiantes la mejor experiencia educativa.

Docentes capacitados. La universidad, comenta Guzmán, cuenta con docentes altamente capacitados en el área en el cual van a impartir sus clases ya que buscan enriquecer a sus estudiantes en las cuatro áreas de la psicología de la mejor manera.

Todos los licenciados cuentan con un trabajo primario dentro de la psicología para poder enriquecer directamente sus clases con la experiencia laboral de la actualidad, además la universidad exige que sus docentes tengan mínimo una maestría en el área de la carrera.

Beneficios Financieros. UTH cuenta con precios accesibles pensado en el hondureño promedio que trabaja y costea sus propios estudios. La universidad cuenta con excelentes promociones para poder mantener a sus estudiantes dentro del programa educativo.

“La psicología es una carrera que está despertando el interés no solamente de estudiantes sino también de empresas para poder apertura estas plazas por la importancia que tiene el estudio de la conducta y de los procesos mentales para el cumplimiento de objetivos,” cierra Guzmán, dirigiéndose a los estudiantes potenciales que quieran estudiar la carrera.

El periodo de matrícula ya está abierto desde el 1 de julio, y empezarán su tercer período de clases en septiembre. Si te interesó la oportunidad de la carrera, puedes inscribirte aquí para obtener más información.