Fundación Cervecería Hondureña busca fortalecer la red de recolectores en el país

Lamentó que los ciudadanos no toman conciencia sobre la importancia de botar la basura en recipientes. “La gente que anda reciclando es la que anda limpiando por las calles”, señala.

Gracias al programa, los centros de acopio son apoyados con básculas de pesaje, balanzas; además de sacas para los recolectores base, a quienes se les enseña a organizar los residuos. “Uno de los componentes del proyecto es el fortalecimiento de la red de recolectores. No sólo nos interesa la recolección, también nos interesa la red de recolectores y el impacto positivo que se pueda crear en sus vidas, la generación de empleos”, puntualiza.

Retos. En representación de los recolectores, el joven Moisés López expresó su orgullo por la actividad que realiza. “Es un trabajo digno, es un trabajo que nos gusta”, dijo emocionado, a la vez que recalcó sobre lo difícil que es para ellos salir a recolectar sin los medios correctos.

López dijo que hoy en día no cuentan con voz ni voto, “porque un recolector no puede ir a un banco, no puede ir a una agencia bancaria a pedir un préstamo”, lamentó.

Agradeció a Fundación Cervecería Hondureña e Invema por darles una mano. “Vamos a trabajar más fuerte, pero también necesitamos que nos apoyen”. Y añadió: “Un recolector es muy importante (...) cada vez que viene un recolector, por favor, ayúdenlo, también es importante, somos las hormiguitas de este país”.

Actualmente, Cervecería Hondureña es la única empresa en el país que emplea resina reciclada local en la composición de todos sus envases plásticos. “Estas botellas tienen su trabajo”, dijo Ávila dirigiéndose a los recolectores que asistieron al evento. “Ustedes son parte de esta magia positiva de recoger algo que luego se transforma y vuelve a sus propias manos”.

El proyecto “Reciclar para Crecer” se complementa con el programa de reciclaje Hagámosla Circular, establecido e impulsado por Fundación Cervecería Hondureña en el año 2020, basado en un modelo de empaque circular, con el cual la compañía impulsa la recolección del plástico PET que luego es procesado localmente para incorporarlo en la producción de nuevas botellas cumpliendo así un modelo de circularidad.

Usaid y Fundación Cervecería Hondureña continúan trabajando y aportando al desarrollo social y ambiental del país con iniciativas de gran escala e impacto positivo haciendo del reciclaje una fuente de crecimiento. La alianza entre ambas instituciones contempla un plan de trabajo conjunto por los próximos tres años.