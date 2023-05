Los videojuegos que no se puede perder este mes de mayo

La nueva entrega de Zelda acapara todo el protagonista entre los lanzamientos de videojuegos de mayo, pero todavía hay espacio para los valientes a los que no les importa bajar el precio unos días después del tan esperado juego de Nintendo. Es el caso de After Us, el nuevo y ambicioso proyecto de los barceloneses Piccolo Studios. 2 de mayo - Redfall - Plataformas: Xbox Series y PC

Es un juego de acción en primera persona ambientado en Massachusetts invadido por vampiros. El talentoso equipo de desarrollo detrás de Dishonored y Prey te trae un juego que puedes jugar solo o con hasta tres amigos. Redfall ya está disponible en Game Pass. 5 de mayo - Hogwarts Legacy - Plataformas: PS4, Xbox One

Es un juego de acción de mundo abierto ambientado en un universo descrito por primera vez en los libros de Harry Potter. Embárquese en un viaje que lo llevará a lugares nuevos y familiares, descubra increíbles bestias, personalice su personaje, prepare pociones, domine hechizos, mejore sus habilidades y conviértase en la bruja o el mago que quiere ser. 8 de mayo - Darkest Dungeon 2 - Plataformas: PC

Es un gran viaje maldito de exploración de mazmorras. Reúna a su equipo, equipe su carro y corra a través del paisaje podrido en un último intento desesperado por detener el apocalipsis. Sin embargo, el mayor peligro al que se enfrenta quizá esté dentro... 11 de mayo - TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 - Plataformas: PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One

Con 32 circuitos diferentes, incluidos recorridos actuales e históricos, casi 40 motos y pilotos de Superbike y Supersport, y física revisada para mejorar el realismo, hacen de esta una de las experiencias de carreras más auténticas y realistas hasta la fecha. 12 de mayo - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Plataformas: Nintendo Switch

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los juegos más esperados de 2023 e, incluso, de la historia reciente del medio interactivo. Después de seis años de trabajar en una nueva y ambiciosa aventura, Link promete mucha creatividad con un montón de nuevas mecánicas que prometen cambiar la jugabilidad. 23 de mayo - After Us - Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

Presentado en la reciente gala de The Game Awards, el nuevo juego del estudio barcelonés Piccolo es una aventura llena de acción ambientada en el apocalipsis. Los creadores del popular Arise: A Simple Story tienen una misión mucho más ambiciosa por delante, prometiendo un vasto paisaje lleno de detalles libremente explorables. Jugando como Gaia, un espíritu que debe restaurar la vida en la Tierra, el jugador debe revivir las almas de todos los animales que habitan el planeta antes de que sea destruido. 23 de mayo - Miasma Chronicles - Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

El escenario habitual en los Estados Unidos postapocalípticos es el escenario de esta aventura desarrollada por el estudio sueco The Bearded Ladies (Mutant Year Zero: Road to Eden). Lejos de ser un clásico juego de acción en tercera persona, Miasma Chronicles presenta un sistema de acción táctica por turnos y un dúo principal distintivo, un joven llamado Elvis y su “hermano” robot Diggs. 25 de mayo - The Lord of the Rings: Gollum - Plataformas: PS4, PS5, Xbox Series y PC

El estudio alemán Daedalic Entertainment está detrás de un nuevo juego basado en el universo de El Señor de los Anillos, protagonizado por uno de los personajes más icónicos: Gollum. El equipo con sede en Hamburgo ha abandonado el género de aventuras gráficas en el que se destacaron en la serie de juegos Deponia para sumergirse en un proyecto de acción y aventuras más ambicioso. 30 de mayo - System Shock (Remake) - Plataforma: PC