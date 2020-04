Mejora la velocidad del internet de tu móvil con unos simples pasos

San Pedro Sula, Honduras.

Durante este tiempo en casa, nuestros pasatiempos en todo momento son estar pendiente de todo lo que pasa en las redes o navegar en internet. Las telecomunicaciones nos permiten estar conectados siempre, pero en nuestras manos está el ser responsable con el uso del internet, porque usándolo de manera óptima ayudaremos a mejorar la calidad de la red y su velocidad; estas son esenciales para disfrutar de nuestro entretenimiento.

En este artículo conoceremos sobre el funcionamiento correcto del internet móvil y algunas medidas básicas que debemos tomar en cuenta para mejorar nuestra experiencia de navegación en este momento cuando todos en casa están conectados.

2 Consumo en segundo plano

Existen aplicaciones que realizan consumo de datos aun cuando no las estemos utilizando, esto se le llama consumo en segundo plano. Esto siempre suele suceder cuando descargamos aplicaciones en nuestros dispositivos móviles y que no usamos cotidianamente, por lo que siempre es necesario cerrarlas cuando no las estemos utilizando o desinstalarlas para que no afecten nuestra velocidad.