Industria de videojuegos presenta sus nuevos títulos en la E3

Los Ángeles, Estados Unidos.

Las principales compañías de la industria del videojuego presentaron sus nuevos títulos en el marco de la feria Electronic Entertainment Expo, conocida como E3, el evento más importante del sector.

A continuación presentamos una reseña de los nuevos juegos más destacados presentados por las compañías que participan en el evento.

Ubisoft

Watch Dogs: Legion", un título en el que el usuario debe unirse a "La Resistencia" para liberar a un Londres bajo la tiranía, fue el máximo atractivo del evento de Ubisoft en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que comienza este martes en Los Ángeles.

La presentación de este año llegaba, además, con el interés de saber qué tenía preparado puesto que, por ahora, no hay planes en el horizonte de su exitosa saga "Assassin's Creed", y, por otro lado, habían circulado en la red rumores de una nueva entrega de "Splinter Cell", que finalmente no se concretaron.

Clint Hocking de Ubisoft fue el encargado de presentar "Watch Dosgs Legion".

Así, el foco de Ubisoft estuvo muy centrado hoy en "Watch Dogs: Legion", videojuego de acción que continúa la serie iniciada por "Watch Dogs" (2014) y "Watch Dogs 2" (2016) y que se pondrá a la venta el 6 de marzo de 2020.

Con un espectacular tráiler y varios minutos de juego real, Ubisoft mostró hoy el ambiente oscuro en el que se mueve "Watch Dogs: Legion", con un Londres amordazado y en el que sus ciudadanos están completamente vigilados.



Una de las claves de este título es que el jugador podrá adoptar la personalidad de diferentes miembros de "La Resistencia", e incluso reclutar a nuevos integrantes, para lograr la libertad de la ciudad, ya sea un joven y despistado hacker o una sorprendente anciana con habilidades mortales de lo más precisas.

Otro punto destacado de la conferencia de Ubisoft fue "Ghost Recon Breakpoint", videojuego de acción centrado en comandos militares que llegará a las tiendas el 4 de octubre.

"Rainbow Six Quarantine", "Roller Champions" y un modo de creación de historias para "Assassin's Creed Odyssey" tuvieron asimismo su cuota de protagonismo en un acto que cerró "Gods & Monsters", un nuevo juego inspirado en la mitología griega y que se lanzará el próximo 25 de febrero.

Por último, Ubisoft desveló Uplay+, un servicio de suscripción de juegos para PC y que posteriormente también estará disponible en Stadia, la plataforma de ocio digital por "streaming" de Google.

Square Enix

El esperado título de superhéroes "Marvel's Avengers" y el "remake" de "Final Fantasy VII" fueron las bazas con las que la compañía japonesa Square Enix presentó.

Las jornadas previas a la E3 suelen ser aprovechadas por los gigantes del ocio digital para desvelar sus planes para el futuro y, en esta ocasión, Square Enix ocupó el turno que habitualmente correspondía a Sony, que este año renunció a acudir al evento de la ciudad californiana.

"Final Fantasy VII" fue uno de los principales títulos presentados por Square Enix.

Square Enix reservó para el final de su presentación un tráiler de "Marvel's Avengers", en el que se vio a Capitán América, Thor, Hulk, la Viuda Negra y Iron Man en una espectacular lucha en el puente Golden Gate de San Francisco (EE.UU.).



También se dio a conocer que este juego, que presentará una historia nueva y no una adaptación y que no cuenta con los rostros de los actores de las películas de Marvel Studios, se pondrá a la venta el 15 de mayo de 2020.



El otro gran aliciente de Square Enix tuvo lugar justo al comienzo de su conferencia y correspondió a "Final Fantasy VII Remake", la esperada reinterpretación y actualización del clásico videojuego de 1997.



Con tráilers y parte de acción real del juego, Square Enix confirmó hoy la fecha de lanzamiento de "Final Fantasy VII Remake", el 3 de marzo de 2020, que ya se adelantó el domingo en un concierto dedicado a la banda sonora de "Final Fantasy" que tuvo lugar en el Dolby Theatre de la ciudad californiana.



"Dying Light 2", "Outriders" y "Circuit Superstars", este último creado en el estudio Original Fire Games que impulsaron tres hermanos mexicanos (Carolina, Carlos y Alberto Mastretta), fueron otros de los juegos que aparecieron en el evento de Square Enix.

Nintendo

La secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Animal Crossing: New Horizons" y "Luigi's Mansion 3" fueron algunos de los títulos más destacados con los que Nintendo brilló en la E3.

Nintendo desveló sus planes para el futuro inmediato por medio de Nintendo Direct, que no es un evento como tal sino la retransmisión por "streaming" (en línea) de un video.

La compañía japonesa, que no dio este martes ninguna pista relativa a hardware o nuevos dispositivos, reservó para el final de Nintendo Direct la gran noticia de que está trabajando en una continuación de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2017).

Nintendo presentó nuevas versiones de jugos clásicos como Pokémon Sword y Pokémon Shield.

Sin acción real del juego pero sí con un misterioso y espectacular tráiler, Nintendo aseguró que la secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" se encuentra "en desarrollo" para su consola híbrida Nintendo Switch, pero no reveló su fecha de lanzamiento.



Justo al comienzo de Nintendo Direct llegó el turno de "Luigi's Mansion 3", un juego del que sí se pudo ver acción real, que se pondrá a la venta este año y en el que el inseparable compañero de Mario deberá sortear los fantasmas y espíritus de un hotel encantado.

Otro punto notable fue "Animal Crossing: New Horizons", que llevará a los jugadores a una isla desierta y cuyo lanzamiento no se llevará a cabo hasta el 20 de marzo de 2020, un retraso por el que el gigante nipón pidió disculpas a sus seguidores.



La Nintendo Direct de 2019, que duró unos 45 minutos, encadenó prácticamente sin descanso tráilers y adelantos de otras tentadoras novedades para Nintendo Switch como "Astral Chain", "Panzer Dragon: Remake", "The Witcher 3: Wild Hunt" y "Pokémon Shield" y "Pokémon Sword".