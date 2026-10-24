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Operativo en Choloma: capturan a presuntos pandilleros y decomisan lanzagranadas

De acuerdo con la información preliminar, durante las acciones las autoridades habrían decomisado varias armas de fuego, un lanzagranadas y supuesta droga, entre otros indicios que serán objeto de investigación

Operativo en Choloma: capturan a presuntos pandilleros y decomisan lanzagranadas

La Policía Nacional mantiene acordonado un sector de Kilómetro mientras desarrolla diligencias.

Choloma, Honduras.– Un fuerte operativo ejecutado por la Policía Nacional en el sector de Kilómetro, en el municipio de Choloma, Cortés, dejó de manera preliminar la detención de al menos dos presuntos integrantes de la Pandilla 18.

En la intervención participan diferentes direcciones y divisiones policiales, que mantienen acordonada la zona mientras realizan las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, durante las acciones las autoridades habrían decomisado varias armas de fuego, un lanzagranadas y supuesta droga, entre otros indicios que serán objeto de investigación.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre las circunstancias en las que fueron localizados los objetos decomisados.

Las autoridades continúan con las inspecciones en el sector para determinar si existen más personas involucradas y establecer el posible vínculo de los sospechosos con actividades delictivas.

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Redacción La Prensa
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