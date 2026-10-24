Operativo en Choloma: capturan a presuntos pandilleros y decomisan lanzagranadas

Choloma, Honduras.– Un fuerte operativo ejecutado por la Policía Nacional en el sector de Kilómetro, en el municipio de Choloma, Cortés, dejó de manera preliminar la detención de al menos dos presuntos integrantes de la Pandilla 18.

En la intervención participan diferentes direcciones y divisiones policiales, que mantienen acordonada la zona mientras realizan las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, durante las acciones las autoridades habrían decomisado varias armas de fuego, un lanzagranadas y supuesta droga, entre otros indicios que serán objeto de investigación.