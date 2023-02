“Quedo sin hogar, me lo han arrancado, mataron a mis dos seres queridos”

“En el mismo día me han quitado a mis dos seres queridos y no tengo una explicación”, manifestó ayer Doris Yolanda Matute, esposa de Eddie Alfredo Vázquez Cerrato, quien fue ultimado junto a su hijo de 16 años en su casa de la colonia Manantial de esta ciudad.

Doris Yolanda tuvo que venirse de España para darle el último adiós a su único hijo y a su compañero de hogar, quienes fueron encontrados sin vida la mañana del sábado en la sala de su vivienda en Choloma.

En medio de su dolor, llanto y tristeza manifestó que hace dos años no los miraba porque se fue para buscar un mejor futuro para la familia, “yo solo le pido a Dios que me dé fuerza para salir de esto tan duro que me ha pasado”.“Quedo sin hogar porque una casa vacía no es hogar, yo tengo a mi madre y a mis hermanos, pero mi hogar era este y me lo han arrancado”.

Matute dijo que no encuentra una explicación de lo sucedido, “porque mi esposo era un hombre muy trabajador, inteligente, muy activo y tenía muchas amistades”.

Eddie Alfredo Vásquez era electromecánico de profesión graduado del Centro Técnico Hondureño Alemán de San Pedro Sula y trabajaba en una empresa manufacturera de Choloma.

“Teníamos varios proyectos, él era muy inteligente, le gustaba lo bueno y si a él se le pedía hacer una casa él la construía y si le pedían armar una máquina, lo hacía, si le pedían hacer una instalación eléctrica lo hacía. Todo lo que tenga que ver con electricidad y con construcción para él no era nada difícil, era multiusos”, refirió.

Recordó que Eddie quería trabajar por cuenta propia una vez que la empresa lo cancelara por cualquier motivo, “porque muchas fábricas se han ido, entonces él me dijo que la empresa estaba retirando mucho personal y si en esos despidos de personas estaba él, iba a terminar la casa que está en obras aún”.