Matan a dos jóvenes en la colonia Villeda Morales de San Pedro Sula

Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Anuar Fabricio Sánchez Chinchilla, de 27 años de edad, el otro joven solo identificado como Yhony, y la tercera persona (herida) no ha sido identificada.

“Yo le advertí a él que no estuviera ahí; el negocito es de ellos, él le ayuda a esa muchacha con esos cuatro hijos. Yo le dije que no estuviera allí, que se fuera”, contó doña Angélica Chinchilla.

Con cierta tranquilidad dijo: “Tengo que estar tranquila por que ya muerto él ¿que puedo hacer? A mi me duele, es mi hijo, me duele mi corazón, pero que voy a hacer si lo dije que se fuera de aquí, que no estuviera con esa muchacha”, manifestó la mujer.

Anuar murió en el interior de la casa donde funciona la cantina y la otra persona falleció en camino al Hospital Mario Catarino Rivas. Sobre la tercera persona se desconoce su estado de salud.

En promedio se registran a diario entre ocho y nueve homicidios en el país, de acuerdo a las cifras que maneja el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).