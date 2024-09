Por extorsión paralizan unas 500 unidades de transporte en Cortés

Cientos de pasajeros de los buses que cubren los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, Villanueva y San Antonio, en el cono sur de Cortés, tuvieron que usar rutas alternas para llegar a sus destinos ayer, luego de que los transportistas decidieran parar esas unidades debido a que afirman que “ya no aguantan” la extorsión de la que son víctimas.

“Son al menos 500 unidades que mantendrán el paro indefinido y seguiremos así hasta que lleguemos a un acuerdo con ellos (los extorsionadores), porque nos piden que depositemos aquí y allá y no podemos seguir enriqueciendo a esa gente. Ahora nos piden 25,000 lempiras de enganche y 10,000 semanales. Ya no aguantamos más; nos mandan teléfonos para extorsionarnos como si fueran frijoles”, expresó uno de los manifestantes, quien por seguridad no reveló su nombre.