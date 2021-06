Con bloque matan a mujer dentro de un cementerio en Choloma

CHOLOMA

Cerca de una tumba fue encontrado ayer el cuerpo de una mujer en el cementerio de la colonia López Arellano por vecinos que visitaban el camposanto.

La mujer fue asesinada con un bloque de cemento que le dejaron caer en su cabeza y que aún ayer lo tenía encima cuando los vecinos hallaron el cadáver.

A eso de las 12:30 pm pobladores que andaban visitando el cementerio vieron el cuerpo de la mujer que estaba cerca de una de las tumbas.

La fémina vestía un jeans color azul, camisa beige con un centro negro y zapatos color negro. Un grupo de vecinos que llegó al lugar lamentaban el crimen y dijeron que no identificaban a la mujer y que probablemente la habían llevado desde otro lugar hasta el cementerio a matarla.

Ingresar al cementerio de la colonia López Arellano es muy fácil, pues no hay muro perimetral y está rodeado de casas. Pobladores indicaron que aunque sus viviendas están cerca no logran ver quién sube a la loma donde está el camposanto, pues no hay alumbrado y por lo general cierran sus puertas temprano.

El equipo de la Fiscalía, forenses y agentes de investigación hicieron el reconocimiento de la escena y trasladaron el cuerpo de la mujer a la morgue sin identificarla, pues no andaba documentos. Anoche tampoco habían llegado familiares a la morgue a identificar el cuerpo de la mujer.