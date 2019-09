Estudiante del Central de Tegucigalpa es asesinado cuando esperaba bus

Tegucigalpa, Honduras.



Cuando esperaba un bus del transporte público, un estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres fue asesinado la mañana de este sábado.



El hecho ocurrió en la aldea Yaguacire, en el sur de Tegucigalpa, capital de Honduras. La víctima fue identificada como Jariksson Nelson Fernández Rosales (de 17 años).

Foto en vida del joven centralista.

El joven centralista esperaba por un autobús cuando sujetos desconocidos, sin mediar palabras, le infirieron varios disparos.



El menor de 17 años murió en el lugar donde fue atacado; su cuerpo quedó sobre la calle de tierra adonde aguardaba para movilizarse a Tegucigalpa.

La escena de crimen fue acordonada por agentes de la Policía de Honduras, para resguardar la misma previo a la llegada de Medicina Forense que realizará el levantamiento legal del cadáver.



En el lugar se presentaron familiares de Jariksson Fernández, quienes aseguraron que el joven no tenía problemas con nadie.



"Yo le digo a esa persona que me le quitó la vida, que se arrepienta (...) es un dolor tan grande", manifestó una mujer que se identificó como la madre del centralista.



"Mi hijo no tenía problemas con nadie; era un joven dedicado a la iglesia y tenía muchas aspiraciones", agregó la dolida progenitora.